Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde yaşayan A.K, 10 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören A.K.'den acı haber geldi. Hayatını kaybeden adamın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.