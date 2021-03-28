Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde yaşayan A.K, 10 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören A.K.'den acı haber geldi. Hayatını kaybeden adamın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
28.03.2021 - 15:40 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan adam yaşamını yitirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sahte içki,izmir,
778091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778091.aspx
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