Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın uydusu Ay'ın yüzde 15 daha büyük ve yüzde 7 daha parlak göründüğü ‘Süper Solucan Ay’, bu akşam itibariyle görünmeye başlandı. 2021 yılının en önemli gök olaylarından olan Süper Solucan Ay’ın, İstanbul manzarasıyla birlikte seyrine doyumsuz bir görsel şölen oluşturdu. Çamlıca Camii ve Süper Solucan Ay peş peşe oluşan görüntüsü eşsiz bir manzara sundu. Görenleri hayran bırakan Süper Solucan Ay, 3 gün boyunca gözlemlenebilecek.