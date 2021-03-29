İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımıyla tanıttığı yeniliğin Samsun’da ilk uygulaması yapıldı. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi Devlet Su İşleri (DSİ) binası önünde bulunan yaya geçidinin iki şeridi kırmızıya boyandı. Düzenlenen etkinlikte Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ilk şeritleri çekti.
Yapılan uygulama ile "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" mesajı verilerek sürücülerde farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.