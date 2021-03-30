Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bandırma'da bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce geleneksel olarak her yıl Nisan ayının ilk haftasında yapılmakta olan Damızlık Koç Satış organizasyonu'nun Covid-19 pandemisi ve yurt genelindeki olumsuz tablo nedeniyle 2021 yılında yapılmayacağı açıklandı. Enstitü Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kurumumuzca geleneksel olarak her yıl Nisan ayının ilk haftasında yapılmakta olan Damızlık Koç Satış organizasyonu Covid-19 pandemisi ve yurt genelindeki olumsuz tablo nedeniyle 2021 yılında yapılmayacaktır. Damızlık koç satışları Kamu kurumları (belediyeler,Tarım Orman Müdürlükleri vb.) ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (Koyun-Keçi Birlikleri) tarafımıza yapacağı başvurular değerlendirilerek yapılacaktır. Üreticilere bireysel satış yapılmayacak olup, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.