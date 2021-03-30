Bandırma'da bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce geleneksel olarak her yıl Nisan ayının ilk haftasında yapılmakta olan Damızlık Koç Satış organizasyonu'nun Covid-19 pandemisi ve yurt genelindeki olumsuz tablo nedeniyle 2021 yılında yapılmayacağı açıklandı. Enstitü Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kurumumuzca geleneksel olarak her yıl Nisan ayının ilk haftasında yapılmakta olan Damızlık Koç Satış organizasyonu Covid-19 pandemisi ve yurt genelindeki olumsuz tablo nedeniyle 2021 yılında yapılmayacaktır. Damızlık koç satışları Kamu kurumları (belediyeler,Tarım Orman Müdürlükleri vb.) ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (Koyun-Keçi Birlikleri) tarafımıza yapacağı başvurular değerlendirilerek yapılacaktır. Üreticilere bireysel satış yapılmayacak olup, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Pandemi damızlık koç satışını da vurdu
30.03.2021 - 19:19 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce her yıl Nisan ayında yapılan Damızlık Koç Satış Organizasyonu koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl yapılmayacak.
Etiketler : Balıkesir,damızlık koç,haberler,
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