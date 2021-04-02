Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası açıklarında Yunanistan karasularına giren düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri itmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu’na, bölgede izleme görevi yapan Türk Sahil Güvenlik Botu müdahale etti.

İnsanlık dışı bir uygulama ile açık denize düzensiz göçmenleri terk etmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenlik botunun usta ve kararlı manevraları ile bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Bu anlar kamerayla kayıt altına alındı.

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.