Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlayan 46 yaşındaki Hüseyin K., sabah saatlerinde uyumak için Babadağlılar Çarşısı iş hanına girdi. İş hanında görevli olan bekçi H.K., bir süre seslendikten sonra uyanmadığını fark etti. Hüseyin K’nin hareketsiz yattığını ve uyanmadığını gören görevli bekçi durumu polise ve sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Hüseyin K’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre darp izine rastlanılmadığı ve kalp krizi ihtimalinin olduğu belirtildi.

Öte yandan, sokakta kağıt toplayarak geçimini sürdürdüğü ve dilsiz olduğu öğrenilirken bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hüseyin K., otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

