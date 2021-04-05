Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen bir kişiye ise olay yerinde müdahalede bulunuldu. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.