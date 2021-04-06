Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 KCY 80 plakalı otomobil İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa-Torbalı bağlantı yolu kavşağında, bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç ve çevresinde yapılan incelemede kimsenin bulunamadığı, sürücünün kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek uzaklaştığı belirlendi. Jandarma ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.