Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 KCY 80 plakalı otomobil İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa-Torbalı bağlantı yolu kavşağında, bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç ve çevresinde yapılan incelemede kimsenin bulunamadığı, sürücünün kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek uzaklaştığı belirlendi. Jandarma ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Aracı şarampole devrildi, olay yerinden kaçtı
06.04.2021 - 05:02 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir sürücü, şarampole devrilen otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı.
Etiketler : izmir,izmir kaza,trafik kazası,
780226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780226.aspx
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