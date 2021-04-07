Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musabeyli ilçesine bağlı Çınar Köyünde 41 yaşındaki Sevran Ercan yönetimindeki traktör engebeli arazide devrildi. Devrilen traktör sürücüsü Sevran Ercan ağır yaralandı. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.