Musabeyli ilçesine bağlı Çınar Köyünde 41 yaşındaki Sevran Ercan yönetimindeki traktör engebeli arazide devrildi. Devrilen traktör sürücüsü Sevran Ercan ağır yaralandı. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Traktör devrildi: 1 ölü
07.04.2021 - 08:58 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’in Musabeyli İlçesine bağlı Çınar Köyünde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : traktör,kaza,
780579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780579.aspx
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