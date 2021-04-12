Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’nin en uzak ilçelerinden biri olan ve 1350 rakımda bulunan Çameli ilçesi, hafta sonu soğuk havanın etkisi altında kaldı. Bahar mevsimi ile birlikte çiçek açmaya başlayan ağaçlar soğuk hava dolayısıyla don tuttu. Yaklaşık eksi 5 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle akarsular, kaynak suları ve çatıda bulunan güneş panelleri içerisindeki sular buza dönüştü.

Arazilerini sulamak isteyen vatandaşlar yol kenarından açtığı su yolunu buz tutması sebebiyle çalışmalarına ara verdi. Soğuk hava nedeniyle tarımda çalışan işçiler bir günlük tatilin ardından çalışmalarına yeniden başladı.

Kolak Mahallesinde yaşayan ve suyun donmasından dolayı mağdur olan Onur Özalp, “Soğukların tekrar geri gelmesiyle sular buz tuttu. Soğuklar gidiyor diye sobaları tam kaldıracağımız sırada tekrardan soğuk hava olması bizi zor duruma soktu” dedi.