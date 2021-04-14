Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 75 evde karantina uygulamasına başlandı.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 75 evde karantina uygulamasına başlandı.
Etiketler : adıyaman,korona,karantina,