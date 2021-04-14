Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin içinde yılan olduğunu fark eden otomobil sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri arabanın içinden yılanı aldı. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından bırakıldı.
Otomobil içindeki yılan doğaya bırakıldı
14.04.2021 - 22:46 | Son Güncelleme: 14.04.2021 - 22:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da otomobilin içinden çıkan yılan itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.
Etiketler : bursa,yılan,haberler,
782731 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/782731.aspx
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