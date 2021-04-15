Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Sarısu Mahallesinde tespit edilen bir ikamette yapılan aramalarda, 415,26 gram metamfetamin, 40.01 gram esrar, 0,98 gram bonzai, boş jelatin kağıtları ve 1 adet av tüfeği ve 6 adet fişek ele geçirildi. Firari şüpheli S.S. (28) yakalanırken M.E. (36) isimli firari şahsın ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Alaşehir'in Yenice Mahallesinde ise S.Y. (37) isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 18,37 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza, 0.53 gram bonzai, içerisinde bir miktar uyuşturucu bulunan içme aparatı ele geçirildi. İşyeri sahibi S.Y. ve iş yerinde çalışan İ.G. (27) gözaltına alındı.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki sorgularının ardından bugün 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. S.Y. ve İ.G. mahkeme tarafından tutuklanırlarken, S.S. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.E. isimli şahsın ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.