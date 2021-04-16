Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının açıkladığı nüfusa oranla en çok vakanın olduğu iller arasında Çanakkale 3. sırada yer aldı. Şehirde her 100 bin kişide vaka sayısı bir haftada 546,77’den 797,34’e yükseldi. 8 Şubat’tan bu yana ise 21 kat arttı. Bu ürkütücü veriler sonrası İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sahilleri yayalara kapattı. Kurul “İlimizdeki vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinden dolayı bütün sahil bantları, park ve bahçeler yarın 05.00’e kadar yaya girişine yasaklanmıştır” açıklamasında bulundu. Ardından sahil bölgeleri ile park ve bahçeler sessizliğe büründü. Polis ekipleri, sık sık anons yaparak vatandaşları fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyorlar. U. Yaşar Cüce İHA