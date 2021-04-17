Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamidiye Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 çocuk babası 45 yaşındaki Fatih Arslan, kendi yaptığı aparatla amatör olarak ahşap yakma sanatını icra etmeye başladı. Bir süre çalışan Arslan, elektrik akımına kapıldı. Arslan, yakınları tarafından hareketsiz şekilde yerde yatarken bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Arslan'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan'ın ölüm haberini öğrenen yakınları sinir krizleri geçirdi. Arslan'ın 3 ay önce babasını korona virüsten kaybettiği öğrenildi. 3 ay içinde ikinci kez ölüm haberi ile yıkılan anne Sebahat Arslan, sinir krizleri geçirdi.

Fatih Arslan'ın cenazesi otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

