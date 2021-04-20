Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılanmasına ilişkin davanın sanığı Bilal C, 2010 Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı ve 2013 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sınavı sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini itiraf etti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün MASAK yapılanmasına ilişkin davanın sanıklarından Bilal C, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı oldu ve örgütün sınav hırsızlığını anlattı.

Bilal C, lise öğrenimi sırasında örgütle tanıştığını, 2003'de Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandığını, üniversite eğitimi boyunca örgüt içerisinde yer aldığını belirtti.

Üniversiteden mezun olduktan sonra girdiği 2010 KPSS'den 88 puan aldığını, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına hazırlandığı ifade eden Bilal C, kendisinden sorumlu örgüt yöneticisinin, kendisini, İbrahim E, Fikret A. ve Harun S. ile birlikte sınavdan bir gün önce, Balgat'ta bulunan bir bilişim şirketine çağırdığını kaydetti.

Orada daha önce örgütsel toplantılardan tanıdığı 15 kişinin de olduğunu ifade eden Bilal C, örgüt yöneticilerinin, kendilerini tek tek odaya alıp, "Burada gördüklerini hayatın boyunca kimseye söylemeyeceksin, bunun için Kuran-ı Kerim'e el basacaksın" dediklerini, Kuran'a el bastıktan sonra gelir idaresi uzman yardımcılığı sınav sorularını verdiklerini beyan etti.

Bilal C, sınavda soruların birebir çıktığını, 2011'in Şubat ayında gelir uzman yardımcısı olarak atandığını, sınavı kazanıp göreve başlayan 20 kişiden 15'inin de soruların dağıtıldığı yerdeki kişiler olduğunu belirtti.

Örgüt içerisinde "Tarık" kod adını kullandığını, uzman yardımcısı olduktan sonra "Osman" kod adlı kişinin kendisinden sorumlu olduğunu ifade eden Bilal C, daha sonra sorumluluğunun "Ufuk" kod adlı kişiye devredildiğini, darbe girişimine kadar da bu kişiyle görüşmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Bilal C, 2013'te kendisinden sorumlu mahrem abisinin, ÖSYM'ye geçmesi gerektiğini söylemesi üzerine, kurumun uzman yardımcılığı sınavlarına hazırlandığını aktardı. Bilal C, örgüte ait bir evde 2013 ÖSYM uzman yardımcılığı sınav sorularının kendisine gösterildiğini, yazılı sınavı kazandığını, ancak mülakatta elendiğini de söyledi.

Sanık Bilal C, bu beyanlarıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, darbe girişimi sonrasında örgütle bağını kopardığını iddia etti.