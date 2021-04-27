Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da buz sezonu başladı. Buz üreticileri, soğuk hava depolarında özel makinelerde ürettiği buz kalıplarını, lokantalar başta olmak üzere ev, fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediyor. Yaklaşık 8 ile 15 kilodan oluşan buz kalıpları, 7 ile 10 lira arasında satışa sunuluyor. Cazip fiyatı ile Ramazan ayında serinleten buz, büyük rağbet görüyor.

“Günlük 4 ile 5 ton arasında buz satılıyor”

Buz üreticisi Abdulkadir Demir, kurduğu soğuk hava deposunda ürettiği kalıp buzları satarak hem istihdam hem de ailesinin geçimini sağlıyor. Ramazan ayı ve sıcak havanın kendini göstermesiyle sezonun başladığını belirten buz üreticisi Demir, “Yıllardır bu tarihi mekanda buz üretimi yapıyorum. Günlük 4 ile 5 ton arasında buz üretimi yapıyoruz. Elhamdülillah işimizden memnunuz. Havanın ısınmasıyla birlikte sezonu açtık. Şanlıurfa’da yaz aylarında sıcaklık zaman zaman 50 ile 55 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımız, işletmeciler, fırıncılar, lokantacılar, şerbetçiler olsun buraya gelerek buz alıyorlar. Bizde onların buz ihtiyacını burada ürettiğimiz buzlarla gideriyoruz. Bazı vatandaşlar sipariş istiyor, bazıları da buraya gelerek kendileri alıyor. Ayran olsun, şerbet olsun, su olsun birçok sıvı içecek için buz kullanılıyor. Urfa sıcağına buzdolapları yetişemeyince biz devreye giriyoruz. Biz de büyük ve küçük kalıplar olmak üzere iki çeşit buz kalıbı buluyor. Buz kalıbı fiyatlarını ise 7 ile 10 lira arasında satışa sunuyoruz” dedi.





Buz fabrikasına gelerek buz alan vatandaşlardan Metin İrdem, “Şanlıurfa çok sıcak bir iklim kuşağında yer alıyor. Bundan dolayı da buz ihtiyacı doğuyor. Bizde bu ihtiyacımızı karşılamak için buraya gelerek buz alıyoruz. Ben günlük 20 ile 25 kalıp buz alıyorum” ifadelerini kullandı.