Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam kapanma sonrasında 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasını kapsayan 2 haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Bu süreçte hizmet verecek olan berberlerde de mesai başladı. Vatandaşlar boş randevu saati bulmakta güçlük çekiyor.

BÜYÜK YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Salgınla mücadele kurallarına uygun bir şekilde tekrar hizmet vermeye başlayan berberlerde büyük yoğunluk yaşanıyor. Tıraş olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren berber salonlarına akın etti.

'BÜTÜN RANDEVU SAATLERİ DOLDU'

40 yıllık berber olan Hacı Bilgi, 17 gün kapalı kaldıklarını ve bu sürede hizmet veremediklerini belirtirken, tekrar hizmet vermeye başladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Çok büyük bir yoğunluğun yaşandığı bilgisini veren Bilgi, akşama kadar bütün randevu saatlerinin dolu olduğunu ifade etti.