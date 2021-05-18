Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye koronavirüs sürecinde de turistler için en cazibeli tatil noktalarından biri olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'ye; hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatlik negatif sonuçlu PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirileceğini duyurmasıyla birlikte, 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda da uygulanmaya başlayan PCR zorunluluğu uygulanmaya devam ediyor.

2020 yılında 1 milyon 150 bin​ Bulgaristan vatandaşı geldi

Edirne'ye, 2020 yılı içerisinde 1 milyon 150 bin civarında Bulgaristan vatandaşının geldiğini belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Kapıkule Sınır Kapısı’nda turistlerin beklemesine sebep olan pasaport fotokopisi, dosyalama gibi zaman kaybettirici işlemlerin kaldırıldığını, bu uygulamanın da turistlerin ülkeye girişlerde kolaylaştırıcı olacağını söyledi.

Edirne ve memleket ekonomisine ciddi katkısı var

Söz konusu işlemlerin zaman kaybettirici olduğunu ve bu uygulamanın esnaf için sevindirici bir haber olduğunu söyleyen Cingöz, “Bulgaristan vatandaşlarının Edirne ve memleket ekonomisine ciddi katkısı var. Esnafa katkısı direk oluyor. Çoğunlukla alışverişlerini esnaftan yapıyorlar” dedi.