İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi, 17. Sokak'ta ikamet eden 4 yaşındaki ikiz kardeşler Mizgin ile Ecrin D. oynamak için dışarı çıktı. Sokakta oynayan kardeşler, yerde şekere benzeyen bir şey buldu. Küçük çocukların şeker sanıp yedikleri şey ilaç çıktı. İkili, kısa süre fenalaşancı durum ailelerine haber verildi. Aile, çocuklarını özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık durumlarının kritik olduğu belirlenen ikizler, buradan ursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocukların tedavisi sürüyor.
Hapı şeker sanıp yiyen ikizler ölümle savaşıyor
21.05.2021 - 18:35 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da ikiz kardeşler, sokakta buldukları ilaçları şeker sanıp ağızlarına attı. Fenalaşan kardeşler, hastaneye kaldırıldı
Etiketler : Mizgin,Ecrin D,ikiz,kardeş,Bursa,İnegöl,şeker,hap,
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