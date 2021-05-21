Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi, 17. Sokak'ta ikamet eden 4 yaşındaki ikiz kardeşler Mizgin ile Ecrin D. oynamak için dışarı çıktı. Sokakta oynayan kardeşler, yerde şekere benzeyen bir şey buldu. Küçük çocukların şeker sanıp yedikleri şey ilaç çıktı. İkili, kısa süre fenalaşancı durum ailelerine haber verildi. Aile, çocuklarını özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık durumlarının kritik olduğu belirlenen ikizler, buradan ursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocukların tedavisi sürüyor.