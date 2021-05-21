Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malkara-Süleymanpaşa kara yolu üzerinde Edirne istikametine doğru yürüyen bir kişi, sürücülerin dikkatini çetki. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis ekipleri geldi. Polisler, trafiği tehlikeye atan Fas asıllı şahsı durdurmak istedi. Şahıs "Ben Yunanistan'a gideceğim" diyerek memurun yüzünü tırmaladı. Bunun üzerine ekipler, saldırganı gözaltına aldı. Emniyet'e götürülen şahıs, sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderildi.