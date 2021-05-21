Malkara-Süleymanpaşa kara yolu üzerinde Edirne istikametine doğru yürüyen bir kişi, sürücülerin dikkatini çetki. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis ekipleri geldi. Polisler, trafiği tehlikeye atan Fas asıllı şahsı durdurmak istedi. Şahıs "Ben Yunanistan'a gideceğim" diyerek memurun yüzünü tırmaladı. Bunun üzerine ekipler, saldırganı gözaltına aldı. Emniyet'e götürülen şahıs, sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderildi.
Faslı mülteci, "Yunanistan'a gideceğim" deyip polisi tırmaladı
21.05.2021 - 18:58 | Son Güncelleme: 21.05.2021 - 19:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da Faslı bir kaçak, ortalığı birbirine kattı. Şahıs, kendisini durdurmak isteyen polislere saldırdı.
Etiketler : Yunanistan,kaçak,mülteci. Fas,
790601 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/790601.aspx
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