Meteoroloji son dakika açıklaması yaptı, bölge bölge uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
SICAKLIKLAR İÇ KESİMLERDE 2-5 DERECE ARTACAK
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Van Gölü'nde ise fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu32
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31