Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika açıklaması yaptı, bölge bölge uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR İÇ KESİMLERDE 2-5 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Van Gölü'nde ise fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu32

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31