Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu esnasında teröristlerle çıkan çatışmada Hüseyin Keleş isimli Jandarma Uzman Çavuş ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavi altında olan Keleş'ten kahreden haber geldi.

ŞEHİT ATEŞİ ANKARA'YA DÜŞTÜ

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in şehadet haberi Ankara'daki ailesine verildi

Jandarma yetkilileri, sağlık ekipleriyle geldikleri Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde yaşayan Peruzat ve Hasan Keleş çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin komşuları ve yakınları baba evinde bir araya gelirken, evinin bulunduğu binaya polis ve jandarma ekipleri Türk bayrağı astı.

Eren-15 operasyonunda bir asker şehit oldu Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda bir jandarma personelimiz şehit oldu

Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Ağrı-Iğdır-Kars-Ardahan İllerinde Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu başlatıldı.