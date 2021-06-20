Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'da tüp faciası yaşandı. Al Minya kentinde bulunan bir restoranda tüp patlaması sonucunda 17 kişinin yaralandığı öğrenildi.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Mısır’ın Al Minya kentinin güneyindeki Abu Qurqas’da bulunan bir restoranda tüp patladı. Patlamada 17 kişi yaralanırken, restoranda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile alev topuna dönen restoranda, alevlerin etkisiyle birçok patlama meydana geldi. Restoranın yanındaki 4 dükkana da sıçrayan yangına, 9 itfaiye aracı müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, yaralıların Abu Qurqas Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

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