Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödemiş'te, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı felç etti.

4 saat boyunca devam eden yağış, Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar Mahalleleri'nde su baskınlarına neden oldu.

Yüksek kesimlerden gelen sular, önüne kattığı şeyleri sürükledi.

Ödemiş’i sağanak vurdu: Sele kapılan bir araç kurtarıldı

OTOMOBİL SELE KAPILDI

Bir mahallede ise, sel sularına kapılan otomobilin sürüklenme anları kameraya yansıdı.

Sel suları arasında kalan otomobil ve sürücüsü, görevliler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Bölgede, ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.

Zarar gören yerlerin temizliğine başlandığı ifade edildi.

Sel suları böyle geldi Aydın Nazilli'de şiddetli yağış sele sebep oldu. Selin basma anı ise köylüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da sağanak: Alt geçidi su bastı İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bayrampaşa'da bir alt geçidi su basması sonucu araçta mahsur kalan yaşlı kadın ve bir kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Düzce'de sağanak sele neden oldu Düzce'de yoğun sağanak yağış nedeniyle taşan dere denizle birleşti. Akçakoca'da birçok mahallede evlerin zemin katında su baskını yaşandı.