Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar sitesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ankara'da korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
28.06.2021 - 21:35 | Son Güncelleme: 28.06.2021 - 21:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika yangın haberi Ankara'dan geldi. Hurdacılar sitesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor...
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar sitesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler : ankara,haberler,yangın,
794799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/794799.aspx
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