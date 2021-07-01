Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi sınırlarında yer alan Elazığ OSB’nin 9. Kısmında yer alan tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşüm testisinde çıktı.

8 İTFAİYE ARACI MÜDAHAL EDİYOR

Alevlere teslim olan tesis, çalışanlarının haber vermesi üzerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere çok sayıda ekip yangın bölgesine sevk edildi.Bölgeye ulaşan 8 itfaiye aracı ile diğer ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Yangının büyüklüğü ise drone ile havadan görüntülendi.

Öteyandan sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri de bölgede görev aldı.

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