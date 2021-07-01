Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Samsun'da meydana geldi. 15 yaşındaki lise öğrencisi parkta bulunduğu esnada, 16 yaşındaki başka bir çocuk tarafından kalbinden bıçaklandı. Talihsiz çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FEN LİSESİNİ KAZANMIŞTI

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hasbahçe Mahallesi Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Fen Lisesi'ni kazanan 15 yaşındaki Şinasi Tekcan parkta kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Şinasi Tekcan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastaneye geldiğinde hayatının kaybettiği tespit edilen Şinasi Tekcan'a acil serviste müdahale yapıldı ancak hayata döndürülemedi.

KATİL ZANLISI DA 16 YAŞINDA

Polis bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 16 yaşlarındaki E.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. E.S. parkta çıkan kavgada bıçağı rast gele salladığını iddia etti. Polis olayda kullanılan 16 santim uzunluğundaki bıçağı da ele geçirdi. Şinasi Tekcan'ın kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine takviye polis ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemi alındı. Ölen çocuğun ailesi ve yakınları hastanede gözyaşına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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