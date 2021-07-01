Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Necati Ö. (34) idaresindeki 78 SR 804 plakalı beton mikseri ilçe istikametine seyir halindeyken yol kenarında geri dönüşüm şişesi toplamak için bekleyen Osman S. (28) idaresindeki 78 SA 052 plakalı kamyonete çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kamyonet refüje çıkarken, kazada sürücülerle birlikte Hayri Yılmaz (52) ve Ramazan Doğuçam (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

CAM ŞİŞELER TEMİZLENDİ

Kaza nedeniyle yola savrulan cam şişeler karayolları ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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İzmir'de feci kaza: 1 kişi öldü, 17 tarım işçisi yaralandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında, traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 17 tarım işçisi kazayı ucuz atlattı.