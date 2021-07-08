Şehit Çifcibaşı için Derinkuyu ilçesi Çakıllı köyü Eski Cami'de düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Dudu, babası Resul Çiftcibaşı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İlçe ve belde belediye başkanları askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Şehidin cenaze törenine katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, burada yaptığı konuşmada şehit ailesine başsağlığı dilerken, baba Resul Çiftcibaşı ile yakından ilgilendi. İl Müftüsü Celallettin Altunkaya’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında şehit Çifcibaşı'nın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.
Denizli'ye şehit ateşi düştü Bodrum'da şüpheli kişileri takip ederken silahla vurularak şehit edilen polis Ercan Yangoz'un acı haberi ailesine verildi.
Bodrum'da polise silahlı saldırı: 1 şehit 1 yaralı Muğla'nın Bodrum ilçesinde polise düzenlenen silahlı saldırıda 1 emniyet görevlisi şehit oldu, 1 emniyet görevlisi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Şehit Er Muhammet Ali Akın son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda yaralanan ve yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybederek şehit olan Piyade Er Muhammed Ali Akın'ın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.
Nevşehir şehidini binlerce kişi uğurladı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.
Şehit Çifcibaşı için Derinkuyu ilçesi Çakıllı köyü Eski Cami'de düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Dudu, babası Resul Çiftcibaşı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İlçe ve belde belediye başkanları askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA
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