Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 40. kilometresinde feci bir kaza yaşandı. Bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan küçükbaşlardan 42'si telef oldu. Araçta sıkışan diğer hayvanlar ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyol, hayvanların ve tırın çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
Aksaray'da merada otlayan 164 koyun telef oldu Aksaray'ın Eskil ilçesinde merada otlayan 164 koyun telef oldu.
İzmir'de yıldırım düştü, 51 koyun telef oldu İzmir'de gerçekleşen feci olayda yıldırım düşmesi sonucu tam 51 koyun telef oldu.
Sel nedeniyle 400 kovan arı telef oldu Osmaniye’de aniden bastıran sağanak yağış sonrası dereler taştı. 400 kovan arı telef oldu
Tır devrildi, 42 küçükbaş telef oldu
Şanlıurfa'da hayvan yüklü tır devrildi. Kazada 42 küçükbaş hayvan telef oldu.
Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 40. kilometresinde feci bir kaza yaşandı. Bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan küçükbaşlardan 42'si telef oldu. Araçta sıkışan diğer hayvanlar ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyol, hayvanların ve tırın çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
Etiketler : şanlıurfa,kaza,haberler,telef oldu,