D-100 karayolu Büyükçekmece mevkii Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 EAB 292 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 34 KV 4259 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 KV 4259 plakalı otomobil takla attı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, sağlıkçılar tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.
Aydın'da çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ölüm haberini alan yakınları kriz geçirdi.
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: Ölüler ve yaralılar var Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Büyükçekmece'de 2 araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
İstanbul Büyükçekmece'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
D-100 karayolu Büyükçekmece mevkii Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 EAB 292 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 34 KV 4259 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 KV 4259 plakalı otomobil takla attı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, sağlıkçılar tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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