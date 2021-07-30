Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi, Hüseyin Paşa Caddesi'nde bir sürücü, arabasını yokuşa park etti. Ardından aracından indi. El frenini çekmeyi unuttuğu için otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı. Bu esnada torunuyla markete giden 72 yaşındaki Hüsne Kaplan, aracı fark etti, Torunuyla birlikte yol kenarına atladı ama aracın altında kalmaktan kurtulamadı. Yaşlı kadın ağır yaralanırken torununu kurtarmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaplan, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kadının ölümüne sebep olan sürücü gözaltına alındı.

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