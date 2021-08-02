Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre sarsıntı saat 17.23'te ve 6,34 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.

Ege beşik gibi! Bir deprem daha Ege beşik gibi! Bir deprem daha Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sallanmaya devam eden Datça'da son olarak saat 11.37'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem Ege Denizi'nde deprem Son dakika... Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.