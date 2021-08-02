Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre sarsıntı saat 17.23'te ve 6,34 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.
Ege beşik gibi! Bir deprem daha Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sallanmaya devam eden Datça'da son olarak saat 11.37'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Ege Denizi'nde deprem Son dakika... Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.
Ege'de korkutan deprem
02.08.2021 - 18:12 | Son Güncelleme: 02.08.2021 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde yine deprem meydana geldi. Deprem korkuya sebep oldu.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre sarsıntı saat 17.23'te ve 6,34 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.
Etiketler : ege deprem,deprem oldu,son depremler,
798510 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/798510.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER