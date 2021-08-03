Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın çatı katında tadilat esnasında yangın çıktı. Alevlerin çatı katını sarması üzerine yangın kısa sürede büyüdü.

Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi paniği daha da arttırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangının yan binaya sıçramaması için yoğun bir çaba gösterdi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çatıdaki yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası binanın çatısında hasar oluştu.

Küçükçekmece’de 5 katlı binanın çatı katında yangın ​Küçükçekmece’de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.