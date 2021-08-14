Yangın, saat 07.30 sıralarında Küçükbahçe Mahallesi Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.