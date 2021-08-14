Yangın, saat 07.30 sıralarında Küçükbahçe Mahallesi Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İzmir'de orman yangını! Müdahale başladı
14.08.2021 - 08:14 | Son Güncelleme: 14.08.2021 - 08:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Etiketler : izmir,izmir yangın,
799799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/799799.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER