Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte Elazığ’da doğal antibiyotik olarak adlandırılan kelle paça çorbasına olan ilgi arttı. Hem yaz hem kış aylarının vazgeçilmezleri arasında olan kelle paça sabahın ilk saatlerinde fırınlarda haşlanarak hazırlanıyor.

Soğuk kış aylarının en çok tüketilen çorbaları arasında yer alan kelle paça bu yıl da yoğun talep görüyor. Elazığ'da havaların soğumasıyla beraber halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen kelle paçaya ilgi arttı.

Kelle paçaya kış mevsiminde ilgi arttı

Derecesi yüksek fırınlarda pişirilen kelle paça nezle ve gripten korunmak isteyenlerin en çok tükettiği çorbalar arasında yer alıyor.

11 yıldır paça sektöründe faaliyet gösteren işletme sahibi Fırat Tat, kelle paçanın yaz mevsiminde düğün sahiplerinin favorisi olduğunu söyledi.

Hem yaz hem de kışın favorisi

“8 SAAT KAYNAMASINI BEKLİYORUZ”

Tat, kelle paçanın hazırlanışını ise şöyle anlattı:

Bir gün önceden kelle ve paçaları alıyoruz. Küvette bir gün bekletiyoruz. Ertesi günü kazanların içerisinde 15-20 tane de ilikli kemik atarak 8 saat kaynamasını bekliyoruz. Kef olayı derler, kefini devamlı üstünden alıyoruz. Malzeme piştikten sonra çıkartıyoruz. Çürüğü, dili, ayağı, işkembesi ve beyni ayrı olmak üzere yaparak müşterilerimize servis ediyoruz.

Yüksek sıcaklıktaki fırınlarda 8 saat pişiriliyor

“GÜNDE 120 KİLO YAPIYORUZ”

“Kış mevsiminde en büyük antibiyotik paçadır” diye vurgulayan Tat “Doktorların tavsiyesinden dolayı paça, kış mevsiminde daha yaygın. Ayak kırıklarında paça, doktorların en büyük tavsiyelerinden birisidir. Bunun da nedeni, içerisinde ilik olduğu için kaynatmayı daha erken yapıyor. Vatandaşlar en çok çürüğe rağbet gösteriyor. Biz günde 5 kelle kilo olarak da 120 kilogram kelle yapıyoruz” diye konuştu.

Doğal antibiyotik olarak görülüyor

Haberle İlgili Daha Fazlası