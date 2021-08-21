Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon'da bir ailenin evi yangında kullanılmaz hale geldi. Meydana gelen felaketin ardından, aynı ailenin 40 yıl önce benzer bir biçimde evlerini yangında kaybettikleri ortaya çıktı.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

Olay, Trabzon'un Of ilçesi Uğurlu Mahallesi’nde bulunan bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisi ve ailesi İstanbul'da bulunan Duran Murat'a ait dairede gece saatlerinde yangın çıktı. Sabah komşuların fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangının ardından daire kullanılamaz hale geldi.

"ESKİ EVİMİZ DE YANMIŞTI"

Yanan dairenin bir alt katında oturan Tayfun Murat, "Komşular, üst katımızdaki daireden duman çıktığını haber verdiler. Hemen dışarı çıktım baktım kardeşimin dairesi yanıyor. Hemen itfaiyeye haber verdik. Gelip yangın büyümeden söndürdüler. Kardeşim İstanbul'daydı. Dairede kimse yoktu. Büyük bir felaket atlattık. 1980 yılında da eski oturduğumuz ev de yanmıştı. Şimdi tekrar başımıza geldi. Herhangi bir can kaybımız yok buna da şükürler olsun" dedi.

3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken yangın çıkardı Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evde yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

Yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın çıktı! Ölen yada yaralanan olmadı Aydın’da yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ölen yada yaralanan olmadı.