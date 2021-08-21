Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 467 sokak üzerinde bulunan apartmanın 4’üncü katında bulunan dairede yangın çıktı. Dairenin odalarının birinin pencerelerinden dumanların çıktığını gören çevre esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın dolayısı ile balkon kapısında zaman zaman alevlerin çıkması ise korku dolu anlar yaşattı.

30 DAKİKALIK MÜDAHALE SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ekiplerin 30 dakikalık müdahalesinin ardından söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının patlayan klima motorundan çıktığı tahmin ediliyor. Olay yerine gelen polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.