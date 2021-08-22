Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması üzerine trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlardan biri, yeğeninin düğününe giden bir teyze idi. Teyzesinin kazada yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp olay yerine koştu.

GELİN DÜĞÜN YOLUNDAN DÖNDÜ

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Trafo Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki otomobil ile O.I. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada damat ile düğün salonuna giden gelin, kaza yapanın teyzesi olduğunu gördü. Gelin aracından inen gelin, koşarak ambulansa gitti. Sağlıkçılardan teyzesinin sağlık durumu hakkında bilgi alan gelin, durumunun iyi olduğunu öğrenince yakınları tarafından düğün salonuna götürüldü. 3 yaralı, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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