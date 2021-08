Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye’de 1 Eylül itibarıyla balık av sezonu açıldı. Samsun’da da balıkçılar açılmadan önce 31 Ağustos akşamından Samsun protokolünün katıldığı törende dualarla denize uğurlandı. Son hazırlıklarını teknede tamamlayan balıkçılar, son kontrollerinin ardından denize açıldı.

10 BİNLERCE İNSAN BALIKÇILIKTAN EKMEK YİYOR

Balıkçılık sektörünün on binlerce kişinin ekmek teknesi olduğunun altını çizen Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, “Balık av sezonunu açmak için bir araya geldik. Sezonun hayırlı, kazasız, belasız ve bereketli geçmesini diliyorum. Yasaklara uyulması konusunda hatırlatma yapmak da istiyorum. Bu yasaklar bizim kısa vadede zararımıza gibi gözükse de uzun vadede balıkçılığın ve ülkemizin menfaatine alınmış kararlardır. Yaklaşık 6 bin 100 çalışanımız var. 30-35 bin vatandaşımız buradan ekmek yiyor. Bu sektörden yararlanan diğer sektörleri de kattığımızda ciddi bir vatandaşımız buradan ekmek yiyor. Bunun için koyulan kurallara da uyulması gerekiyor. Biz valilik olarak kurallara uyulduğu müddetçe balıkçı esnafının da yanındayız. Bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

PALAMUT HARİÇ TÜM BALIKLAR BOL OLACAK

Palamut hariç diğer balıklarda sıkıntı olmadığını ifade eden Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Yeni av sezonu herkese hayırlı olsun. Bu sene ilk görünüme göre denizde balık iyi görünüyor. Palamutta biraz sıkıntı var. Geçen sene fazla olmuştu. Palamut az olursa hamsi çok olur. Bu her zaman öyle olmuştur. İstavrit, çinakop ve hamsi bol görünüyor. Hava şartları iyi gitti. İnsanlar balık yesin bizim sıkıntımız o. Covid-19 ile ilgili sıkıntımız var. Aşısız insanları denize getirmek istemiyoruz. Sektöre en büyük sıkıntıyı onlar veriyor. Başka da sıkıntımız yok. Bu sene çok umutluyuz. Her seneden daha farklı. Çünkü bu sene denizde her türlü balık görünüyor. Rusya tarafında da hava soğuk geçti. Denizin temel balığı hamsi. Hamsi olduktan sonra gerisinde bir sorun yok” diye konuştu.

