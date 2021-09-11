Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ Keban yolunun 35’inci kilometresinde kaza meydana geldi. Otomobil ile ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru ve kardeşi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Tır zincirleme kazaya neden oldu: Yaralılar var Şanlıurfa'da iddiaya göre park halindeki tırın sürücüsünün kapısını açması sonucu arkadan gelen üç otomobilin birbirine çarptığı kazada anne ve çocuğu yaralandı.