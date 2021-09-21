Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet GÜÇLÜ KAMIŞLI-10 operasyonu kapsamında; 20.09.2021 günü Yüksekova ilçesi kırsal alanında tespit edilen 1 sığınakta; 4 adet el bombası, 2 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Gövdesi, 93 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı, 18 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 24 adet Uçaksavar Mühimmatı, 1 adet Doçka Mühimmatı, 7 adet Bixi Mühimmatı, 1 adet dürbün, 1 adet jeneratör, 16 adet hilti ucu, 1 adet balta, 1 adet kazma, 1 adet kerpeten, 1 adet testere, 2 adet kütüklük, 4 top kablo ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Teröre bir darbe daha! 10 sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerin sığınak olarak kullandıkları noktalar tespit edilerek TSK unsurlarınca imha edildi.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi Tunceli Pülümür'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edilirken çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.