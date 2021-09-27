Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, şüphe üzerine yelkenli tekneyi durdurdu.
Teknede yakalanan 114 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
15 düzensiz göçmen daha yakalandı Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Başkentte 25 düzensiz göçmen yakalandı Ankara'da, İran sınırı üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giren 25 düzensiz göçmen yakalandı.