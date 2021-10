Türkiye Gazetesi

Miras davası yine bir aileyi birbirine düşürdü. Antalya'da iki kardeş, diğer kardeşlerinden habersiz miras bırakılan alanda çalışma yapmaya kalktı. Ablalarının uyarmaya çalışması üzerine saldırıya geçen iki kardeş traktörle yaşlı kadını ezdi. Yaralanan talihsiz kadın ezildikten sonra bir de darp edildiğini iddia etti.

ABLALARININ SAÇLARINI YOLDULAR

Alınan bilgiye göre, Manavgat Yayla Mahallesinde eşi öldüğü için 14 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Emine Çetin (61) 3 Ekim Pazar günü kızını da yanına alarak Demirciler Mahallesi Külcüler Sokakta bulunan kardeşini ziyarete gitti. Kardeşinin evinde otururken, evin yakınında bulunan ve anne-babasından 9 kardeşe miras kalan arazide kepçe ve traktörle çalışma yapıldığını görünce çalışma yapılan yere geldi. Burada daha önceden miras yüzünden aralarında tartışma yaşanan kardeşleri H.A. ve H.A. ile karşılaşan Emine Çetin, ne yaptıklarını sorduğunda, kendisine karışamayacağı söylendi. Tartışma sırasında kardeşleri Emine Çetin’in üzerine traktör sürüp, üzerinden geçti. Yaşlı kadın şans eseri traktörün tekerlekleri arasında kalarak ölmekten kurtuldu. İddiaya göre bu olayın ardından 2 kardeş ablalarını saçını yoldu, 14 yaşındaki kızının telefonunu kırıp darp etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emine Çetin, tedavisinin ardından evinde dinlenirken kardeşleri hakkında şikayette bulundu.

"ALLAH CANIMI ÇOCUĞUMA BAĞIŞLADI"

Yaşadıklarını gözyaşları arasında anlatan Emine Çetin, 7 yıl önce eşini, annesini ve babasını arka arkaya kaybettiğini belirterek, “Pazar günü kızımla birlikte köyümüze gittik. Kardeşimin evinde otururken kepçe ve traktör seslerini geldiği yere baktığımda anne-babamdan miras kalan arazide çalışma yapıldığını gördüm. Yanlarına giderek bunu yapmaya hakları olmadığını söyledim. Benimle tartışıp üzerime traktör sürdüler. Küçük kardeşim bağırıp ‘bırak yapamayacaksan ben onu ezip geçeyim’ dedi ve traktöre binip üzerimden geçti. Allah canımı çocuğuma bağışladı. Daha sonra saçımdan tutup darp ettiler. Saçımı yoldular. Amaçları annemden babamdan kalan arazilerin tamamına el koymak” dedi.

TALİHSİZ KADININ AVUKATI: ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Yaşananların kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğunu belirten Avukat Umut Çiftçi, “Geçen Pazar günü Derciler köyünde çok vahim bir olay yaşanmış. Müvekkilim Emine Çetin kardeşini ziyarete gitmiş. Otururken babalarından kalan arazide kepçe ve traktör çalıştığını bir şeyler yapıldığını, ağaçların söküldüğünü görmüş. Neler olduğunu merak edip bakmaya gidiyor. Aralarında sözlü tartışmanın ardından kardeşi traktörle ezmeye çalışıyor. Bu sırada diğer kardeşi sen iyi ezemiyorsun sür üzerine sür dedikten sonra onu indirip kendisi traktöre biniyor. 2-3 kez traktörün altına alıyor. Resmen insan öldürmeye tam teşebbüs olayı yaşanıyor. Birçok yerinde hasar var, saçları yolunmuş ama çok şükür ki canını kurtarmış. Şu şöyle bilinmelidir ki kadınların haklarını onları döverek, söverek, öldürmeye çalışarak kimse yok edemez. Bu haklar yüzyıllardır mücadele ile kazanılmış haklardır. Sırf eşi ölmüş, dul, mağdur diye miras hakkını almasın diye döverek, söverek. Zulmederek hakkını gasp etmeye kimse çalışmasın. Yetkilileri sorumluları göreve çağırıyoruz. Bunu yapanlar bir an önce yakalanıp yargılansın ve cezaları verilsin” diye konuştu.

AN BE AN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan olay anı o sırada kayıtta olan Emine Çetin'in kızının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde traktörü süren kardeşinin önüne doğru ilerleyen Çetin'in, bir süre traktörün önünde durduğu görüldü. Bir süre sonra ise traktöre başka bir kişinin sürücü koltuğuna oturup Çetin'in üzerine doğru aracı sürerek çarptığı, ardından geriye doğru traktörü sürüp bir kez daha Çetin'e çarparak aracın altına aldığı görüntülere yansıdı.