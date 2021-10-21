Türkiye Gazetesi

Konya'da süt toplama merkezinde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Paylaşılan görüntülerde süt toplama merkezindeki teknenin içerisinde sütle banyo yapan çalışan hakkında karar verildi. Teknenin içinde süt banyosu yapan işçi Emre Sayar’ın beraatine karar verildi.

“OLAY MEDYA BASKISIYLA DAVAYA DÖNÜŞTÜ”

İşçi Emre Sayar ile o görüntüleri paylaşan Uğur Turgut hakkında 2'şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Tutuksuz yargılanan sanıkların avukatı, olayın medya baskısıyla davaya dönüştüğünü ileri sürdü. Davanın üçüncü duruşmasında karar açıklandı. Emre Sayar ile Uğur Turgut "zehirli madde katma" suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraat etti.

Konya'da süt toplama merkezindeki görüntülerle ilgili 2 çalışan tutuklandı Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı.