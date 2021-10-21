Türkiye Gazetesi

Geçen hafta sağanak yağışa teslim olan Ege'nin kıyı kesimlerinde sıcaklığın 27 dereceye kadar yükselmesi ile sahiller doldu taştı. Deniz sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Bodrum sahillerinde de yerli ve yabancı turistler yazdan kalma günlerin tadını çıkardı.

EKİM AYINDA DENİZ KEYFİ

Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını dolduran turistlerin bazıları güneşlenip yüzdü, bazıları da su sporları yapmayı tercih etti. Bazı turistler ise günübirlik tur teknelerle mavi yolculuğa çıkmayı tercih etti. Denize giren vatandaşlar Ekim ayında denize girmenin keyfinin bambaşka olduğunu açıkladı.

DÖRT MEVSİM AYNI ANDA

Marmara ve Akdeniz'de de hava sıcaklığı 5 derece artarken, Doğu Anadolu'da ise birkaç gündür kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Hakkari Yüksekova'da 2 gün önce çekilen bu fotoğrafda dağların beyaza büründüğü görülüyordu.

Yüksekova beyaza büründü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Karadeniz için yer yer şiddetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların yüksek kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Kar haberleri peş peşe geliyor! Yüksek kesimler beyaza büründü Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte yurt genelindeki birçok ilden kar haberleri gelmeye başladı. Uludağ ve Erciyes'e mevsimin ilk karı yağarken; Bolu, Doğu Karadeniz, Kars, Bayburt ve Artvin'in yüksek kesimleri de beyaza büründü. Yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşlar ise aniden bastıran yağışlar nedeniyle zor anlar yaşadı.