Türkiye Gazetesi

Kan donduran bir kadın cinayeti haberi de Antalya'dan geldi. Alınan bilgiye göre; evde tartışmaya başladığı kadını boğarak öldüren zanlı, olay yerinde bulunan bir sandığa cansız bedeni saklayıp kaçtı. Olaydan tam 19 gün sonra karakola giderek teslim olan ve suçunu itiraf eden şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA'DAN MALATYA'YA KAÇMIŞ

İtiraf sonrası ekipler tarafından yapılan incelemede kadının cesedi sandıkta bulundu. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya'da toprağa verileceği, gözaltına alınan şüpheli Vural Yılmaz'ın Antalya'ya getirileceği öğrenildi. Olayın ardından Malatya'da gözaltına alınan Vural Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Malatya'da polise teslim olarak, suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı.

ENGELLİ ÇOCUĞUNU ÖLMEDEN ÖNCE KOMŞUSUNA EMANET ETMİŞ

Olayın meydana geldiği Üçgen Mahallesi 109 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, Tutkanç’ın kendi halinde yaşayan biri olduğunu söylediler. Bir kafede bulaşıkçılık yaptığı öğrenilen Saadet Tutkanç’ın evinde baktığı engelli çocuğu öldürülmeden önceki gün bir komşusuna emanet ettiği ortaya çıktı.



Vural Yılmaz'ın yaptıkları kavganın ardından Tutkanç'ı boğarak öldürdüğü ve odasındaki çeyiz sandığına koyduğu öğrenildi. Zanlının kadının kokmaması için odanın pencerelerini açık bıraktığı belirtildi.