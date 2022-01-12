Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yener Ulusoy Bulvarı'nda dün adeta meydan savaşı yaşandı. Bir taksici ile vatandaş arasında sözlü başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Ardından olaya taksicin tanıdıkları ile vatandaşın yakınları da dahil oldu. Yumruklar havada uçuştu, sopalar sırtlarda kırıldı. Bazı kişiler aldıkları darbe karşısında yerlerde sürüklendi. Çevre olup biteni anlamaya çalışan vatandaşlar ise çaresizlik içerisinde kavgayı seyretti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Trafik magandaları yine sahnede: İETT şoförüne dehşeti yaşattı Eyüpsultan'da bir şahıs, yol verme tartışması yüzünden gerildiği İETT şoförünü, tokat atıp silahla tehdit etti.
Su borusu kavgası canından etti! Yeğen amcasını öldürdü Ankara'nın Haymana ilçesinde amcasının göğsüne tekme atarak ölümüne sebebiyet verdiği ileri sürülen Ferhat Y. hakkında 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Şehrin ortasında sopalı, tekmeli, yumruklu kavga
Antalya'da bir taksici ile bir vatandaş arasında çıkan kavga hızla büyüdü. Ardından ortalık karıştı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yener Ulusoy Bulvarı'nda dün adeta meydan savaşı yaşandı. Bir taksici ile vatandaş arasında sözlü başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Ardından olaya taksicin tanıdıkları ile vatandaşın yakınları da dahil oldu. Yumruklar havada uçuştu, sopalar sırtlarda kırıldı. Bazı kişiler aldıkları darbe karşısında yerlerde sürüklendi. Çevre olup biteni anlamaya çalışan vatandaşlar ise çaresizlik içerisinde kavgayı seyretti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler : antalya,kavga,haberler,