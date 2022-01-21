Türkiye Gazetesi

Mersin'de talihsiz bir adamın yardımseverliği ölümle son buldu. Bir arkadaşına yardım etmek isteyen adam, çalışmakta olan iş makinesinden üzerine parça düşünce olay yerinde hayatını kaybetti.



OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Alınan bilgiye göre olay ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada taş kırmak isteyen E.K.’nin kullandığı iş makinesinin ucuna aparat takmak için yardım eden Hüseyin Bıçkı’nın (58) üzerine düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bıçkı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra Hüseyin Bıçkı'nın cesedi Mut Devlet Hastanesi morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatdı.

Feci ölüm: 10 kiloluk taş rüzgarda uçup başına düştü Mersin'de kuvvetli rüzgarın pankarta bağlı yaklaşık 10 kilogramlık taşı uçurmasıyla birlikte, havalanan taş bir kadının kafasına düşerek ölümüne neden oldu.

Ölüm, market dönüşü yakaladı Mardin'de, markete giden bir kadın alışveriş sonrası eve gitmek üzere çıktığı yolda bir arabanın altında kalarak hayatını kaybetti.